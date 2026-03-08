Hombre va a marcha 8M con su novia y su ex lo encara por no pagar pensión a su hijo | VIDEO

La marcha 8M se llevó a cabo este domingo para conmemorar el Día de la Mujer. Miles de manifestantes llegaron a expresar su apoyo por los derechos de las mujeres, hasta hombres se hicieron presentes, pero hubo sorpresas en el recorrido.

En redes sociales se viralizó un video en el que un hombre acudió a la marcha con su novia en el estado de Tlaxcala. El hombre acudió sin camisa y en la espalda tenía escrito la siguiente leyenda: “Me callo para que ellas hablen”.

Un pndjo fue con su novia a la marcha del #8Marzo con la frase “me callo para que ellas hablen”, lo que no se esperaba es que su ex también andaba en la marcha y se le acercó para recordarle que tienen un hijo juntos y no le da pensión JAJAJAJAJAJA qué gozada. pic.twitter.com/GoQl0FwZEf — Q U E E N (@dimeperra) March 9, 2026

Además el sujeto traía las manos amarradas por la espalda, mientras su novia lo jalaba de una cuerda, mientras recorrían las calles de la ciudad en el contingente con las demás manifestantes.

Hombre se encuentra a su ex en la marcha 8M y lo exhibe por deudor alimenticio

El momento más controversial fue que una mujer reconoció al hombre y se identificó como la expareja del sujeto y delante de toda la multitud y de la nueva novia del tipo, la mujer lo exhibió de ser un deudor alimenticio.

“Tu qué sabes, tiene un hijo conmigo, ¿sabes cuántos años tiene? 9 y ¿sabes cuántos años llevo peleando pensión?“, señaló la mujer expareja del hombre.

Las otras mujeres de la marcha expresaron su apoyo a la chica y corrieron al hombre de la marcha a puros gritos de “Fuera, fuera”.

Al hombre y a su nueva pareja no les quedó de otra que irse del lugar ante los gritos de las otras mujeres que expresaron su apoyo.

En redes sociales el caso se viralizó y generó diversas opiniones sobre la actitud del hombre, lo acusaron de ser un falso feminista y también señalaron a su novia, pues la acusaron de no ser sorora con la expareja del hombre.

“Va a ser el hazme reír toda su vida, sintiéndose muy solidario con su novia jajaja y lo que descubrió jajajaja esas son las mujeres que no deben estar ahí“, ”Solo fue a hacer el ridículo humillarse pinche imbécil jajaj“, ”Es irónico hasta el cansancio: vas a marchar por los derechos de las mujeres pero no cumples con la responsabilidad más básica que tienes con tu propia familia", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.