Hospital Oncológico para la Mujer arranca operaciones en CDMX; será replicado en todo el país: CSP

Al encabezar el inicio de operaciones del Hospital Oncológico para la Mujer en la Ciudad de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó que se tratará de un modelo de atención que será replicado en otros puntos del país para brindar servicios a las mujeres mexicanas.

Al arranque de su conferencia de prensa, ofrecida desde las instalaciones de esta unidad en La Pastora, alcaldía Gustavo A. Madero, recordó que dicho hospital fue abandonado y durante la pandemia de Covid-19, cuando ella era Jefa de Gobierno, se rehabilitó para brindar atención durante la emergencia de salud.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que más adelante se contó con una donación de cien millones de pesos, por parte de Grupo Modelo, lo cual permitió la rehabilitación para transformarlo en una de atención oncológica para la mujer.

“Es un hospital oncológico para la mujer. Es un modelo que vamos a replicar en otros lugares del país. Este hospital fue ideado desde que fui jefa de gobierno y ahora que ya finalmente se está abriendo, hay que decir que este edificio fue iniciado en su momento por la Alcaldía Gustavo Madero hace tiempo. Se quedó abandonado y durante el COVID lo rehabilitaron. Recibió una donación de Grupo Modelo de 100 millones de pesos. Gracias a eso pudimos rehabilitarlo”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante un recorrido por las instalaciones, Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar, detalló las adquisiciones de equipo especializado con el que se buscará mejorar para atender de manera oportuna la salud de las mujeres.

