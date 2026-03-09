ONU llama a garantizar la igualdad de derechos

En el Día Internacional de la Mujer, la ONU-Mujeres llamó a acelerar acciones para garantizar que la igualdad de derechos entre mujeres y hombres sea una realidad, a cuatro años del plazo establecido por la Organización de las Naciones Unidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Bajo el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, la organización advirtió que, pese a avances legislativos en distintas regiones, persisten brechas legales y de acceso a la justicia.

Advirtió que en 54 por ciento de los países del mundo la violación aún no se define legalmente con base en el consentimiento, mientras que en 44 por ciento no existe obligación legal de garantizar igualdad salarial por el mismo trabajo. Aunque 90 por ciento de los estados ha fortalecido su legislación para combatir la violencia contra las mujeres, la aplicación efectiva de estas normas sigue siendo un reto.

En América Latina y el Caribe, 20 países ya han tipificado el feminicidio como delito. En el caso de México, esta figura se encuentra reconocida en todas las entidades federativas. A nivel global, sin embargo, las mujeres y las niñas cuentan en promedio con sólo 67 por ciento de los derechos legales que tienen los hombres, y al ritmo actual cerrar esa brecha podría tardar cerca de 300 años, según el organismo.

Entre los avances legales, el organismo destacó reformas como la tipificación de nuevas formas de violencia, entre ellas la violencia digital y la violencia política por razón de género, así como el reconocimiento constitucional de la igualdad sustantiva, la igualdad salarial y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Asimismo, se resaltó la creación de la Secretaría de las Mujeres de México y el impulso a iniciativas como la Cartilla de Derechos de las Mujeres y los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes comunitarias y Emancipación).