Ven posible trata infantil en el Mundial

Feministas, al manifestarse contra la trata en el Mundial, ayer en el Día Internacional de la Mujer en la CDMX.

A falta de tres meses para que arranque el Mundial de Futbol 2026 en la capital y en plena marcha del 8M, hubo mujeres que gritaron consignas en contra de que se realice este evento sin tomar en cuenta que representa riesgos y aumentos de trata de menores.

De acuerdo con el propio Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los eventos deportivos de tal magnitud “muestran que ciertos riesgos pueden aumentar para niñas, niños y adolescentes” y, entre ellos, destacan el trabajo infantil, la trata y la explotación sexual comercial.

Mayra Hernández, fundadora de la asociación civil Back Home, es originaria de Jalisco, otra de las sedes del Mundial de Futbol 2026. Ella externó a La Razón que le preocupa el delito de trata con la llegada de muchos extranjeros al país.

“El Mundial es un evento masivo en el cual van a venir extranjeros y nuestro país ocupa el primer lugar en todo el mundo en consumo y producción de material de abuso sexual. Entonces, aquí en México tenemos que entender que ninguna niña y niño están a la venta y que tenemos que ayudar a denunciar”, subrayó

La Red por los Derechos de la Infancia en México, registra que el 73.4 por ciento de las víctimas de trata de personas menores de edad en 2025, en el país, fueron niñas o adolescentes, mientras que dos de cada tres menores reportados como desaparecidos en el país son mujeres.