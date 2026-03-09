“Venimos a alzar la voz por Brenda”

Brenda Aguilar Guadalupe, de 21 años, desapareció el 18 de febrero de este año y, por primera vez, su familia acudió a la marcha del 8M para gritar su nombre y expresar la falta que les hace.

Ella pertenece a la estadística de ocho mil 328 mujeres que han desaparecido en la Ciudad de México desde el 1 de enero de 2012, cuando comenzó el conteo oficial de desapariciones en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta ayer.

Iztapalapa y Cuauhtémoc ocupan los primeros dos lugares en desaparición de mujeres en la capital, con mil 518 y mil cuatro, respectivamente.

La prima de Brenda, Fátima Carreola, dijo a La Razón que la víctima salió de su hogar en Cuautitlán, Estado de México, con rumbo a su trabajo, pero “no llegó ni a la esquina a tomar el transporte”.

Fátima y más de 20 personas gritaron el nombre de Brenda y dijeron sentirse tristes y con coraje. Para ella, una desaparición “es algo que no se le desea a nadie”.

La lona con el rostro de Brenda no era la única colocada en la Glorieta de las Mujeres que Luchan. La Razón contabilizó más de 60, sólo en esa rotonda de la avenida Paseo de la Reforma, sin contar las lonas que madres, hijas y hermanas tenían en las manos mientras marchaban en el contingente hasta el Zócalo de la CDMX.