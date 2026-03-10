Homicidios caen 44% en sexenio de Claudia Sheinbaum

2026 se perfila como año con la incidencia delictiva más baja

La Presidenta Claudia Sheinbaum expuso este martes que los homicidios dolosos en todo el país han disminuido 44 por ciento, a partir de que inició su gobierno.

Al arranque de su conferencia, Claudia Sheinbaum destacó que se ha conseguido una reducción continua, traducida en 38 asesinatos menos, lo que ha llevado a que el mes de febrero se convirtiera en el de los indicadores delincuenciales más bajo en diez años.

“Es una reducción continua mes con mes y febrero pues es el mes más bajo desde hace por lo menos 10 años, el febrero más bajo desde hace por lo menos 10 años. Son 38 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024. Ese es el resultado del gabinete de seguridad y, como lo vamos a presentar, pues lo más importante es seguir trabajando para disminuir todos los delitos de alto impacto”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum, este martes en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, expuso que el sexenio inició con un promedio de 86.9 asesinatos a diario, pero a febrero de 2026 disminuyó a 48.8, lo que además ubicó a dicho mes como el febrero del indicador más bajo en una década.

La funcionaria en la conferencia de este martes. ı Foto: Captura de pantalla.

En otro punto, son ocho entidades las que concentran 54.2 por ciento de dichos crímenes: Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Morelos, Veracruz, Estado de México y Oaxaca.

Se destaca que 26 entidades federativas consiguieron disminuir el número de homicidios diarios, entre los que destacan los casos de San Luis Potosí, Quintana Roo, Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas.

Al ser Guanajuato uno de los estados prioritarios desde el inicio de la administración, destacó que el promedio pasó de 12.71 a 4.57.

En cuanto a Sinaloa, que desde septiembre de 2024 enfrentó una escalada de violencia por una pugna entre bandas criminales, mencionó que se ha conseguido una reducción sostenida desde hace siete meses dando como resultado una baja de 44 por ciento.

Respecto a los delitos de alto impacto, la disminución respecto al inicio del sexenio es de 28 por ciento, mientras que en la comparativa anual, se observa una disminución de 53 por ciento en comparación con 2018, ya que en ese año el promedio era de 969.4 y para lo que va de este 2026, el indicador es de 456.3.

Información oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

A partir de esto, la funcionaria subrayó que este año se perfila a ser el más bajo en la incidencia delictiva.

Por tipo de delito, se observó que todos mostraron una baja excepto el robo a casa habitación con violencia, cuyos índices mostraron un alza de 1.9 por ciento.

