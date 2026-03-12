CSP niega intervención en la titularidad de la ASF

Aureliano Hernández Palacios Cardel rindió protesta como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó incidir en la designación de Aureliano Hernández como el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Antier, el pleno de la Cámara de Diputados eligió a Hernández Palacios como el nuevo auditor, y quien ocupará el cargo durante los próximos años hasta 2034.

“No participé en la decisión, eso es muy importante. Ayer (martes), entiendo que fueron todos los partidos los que lo votaron”, declaró.

Ahora, con el cambio, hizo hincapié en que es necesario hacer que las acciones para combatir la corrupción sí lleven a una sanción contra los servidores que incurren en prácticas ilícitas o contrarias al ejercicio correcto de su función.

“Nuestro objetivo es erradicar la corrupción. Entonces, estas instancias son las que están dedicadas a ello”, dijo.

Además, refirió que este reforzamiento al combate a la corrupción se podrá encaminar si la ASF, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, otras dependencias e incluso el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) trabajan en colaboración. Comentó que si es necesario llevar a cabo reformas, se deberá enviar la iniciativa que se requiera.

“Entonces, ahora que ya están las nuevas autoridades, digamos, es importante que también entre ellos se reúnan. Y si hay que modificar leyes, que se presenten iniciativas de modificación”, dijo.