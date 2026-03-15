Detenido José ‘N’, alias ‘Pepe, vinculado con la detención de ‘El Mencho’

José “N”, alias “Pepe”, considerado como “persona clave” para ubicar y capturar a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue detenido este 15 de marzo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

“Pepe” habría sido hombre de confianza del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pues, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), fue el encargado de trasladar a la pareja sentimental del capo al inmueble en Tapalpa donde autoridades federales pretendían detenerlo el pasado 22 de febrero.

José “N” también es considerado uno los principales operadores logísticos del grupo criminal. Al momento de su detención, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército le aseguraron droga, armamento y un vehículo .

José "N" es señalado como "persona clave" en la detención de "El Mencho". ı Foto: Defensa

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guadalajara, donde quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) “para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica”.

Fue el mismo secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien confirmó en la mañanera del 23 de febrero, que el operativo fue posible gracias a que “se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de ‘El Mencho’ que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco”.

Se considera que la pareja sentimental de “El Mencho” trasladada por “El Pepe” es Guadalupe Moreno Carrillo, una mujer de bajo perfil que, de acuerdo con informes del Ejercito, era pareja del capo desde hace aproximadamente tres años.

De acuerdo con los mismos informes militares, Guadalupe y Nemesio se vieron en la cabaña de lujo de Tapalpa dos días antes de que él muriera por las heridas que sufrió en un enfrentamiento con autoridades federales.

Información publicada por medios de comunicación que entraron a la cabaña luego de los enfrentamientos el pasado 22 de febrero, en el lugar habían chocolates y notas de amor entre la mujer y el líder del CJNG.

En ese entonces “El Mencho” tenía la salud delicada, ya que padecía de insuficiencia renal y requería ser sometido a diálisis; además, de eso los medios de comunicación encontraron los medicamentos que debía tomar y en las cajas de los mismos la periodicidad y la dosis.

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cehr