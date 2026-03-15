Morena, PT y PVEM refrendan ‘respaldo total’ a Plan B de la reforma electoral

Morena, PVEM y PT cierran filas con el "Plan B" de la reforma electoral.

Las dirigencias nacionales de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) refrendaron este domingo su “respaldo total” al llamado “Plan B” de la reforma electoral, impulsado desde la Presidencia de la República.

Tras una reunión en la Secretaría de Gobernación, la coalición cerró filas en torno a la nueva propuesta que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría enviar esta semana al Senado de la República.

Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, recordó que el “Plan B” contempla limitar el presupuesto de los 32 congresos estatales “para que se garantice la austeridad y responsabilidad con el dinero público”.

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Asimismo, al afirmar que la iniciativa presidencial recoge “el deseo del pueblo” de tener “una democracia más austera, más justa y verdaderamente representativa”, subrayó que también se busca reducir el número de regidurías municipales, cargos que, dijo, “muchas veces respondían más a acuerdos políticos que a las necesidades de la ciudadanía”.

Asimismo, aseguró que la propuesta busca fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, al abrir a consulta popular temas electorales como el financiamiento público a los partidos políticos, además de adelantar la revocación de mandato.

Todo lo anterior representaría un ahorro estimado de 4 mil millones de pesos , según la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Morena, PT y PVEM reiteramos nuestro respaldo total al Plan B de la Presidenta Claudia Sheinbaum.



La Transformación también pasa por democratizar la vida pública, terminar con privilegios y poner los recursos públicos al servicio del pueblo.



En esa ruta, la coalición de la… pic.twitter.com/YVh7CUtlOx — Morena (@PartidoMorenaMx) March 16, 2026

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cehr