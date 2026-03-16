› Johnson sobre Cuba

Y fue el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson quien, al igual que Andrés Manuel López Obrador, se pronunció sobre el apoyo a Cuba, pero en un sentido muy distinto al que lo hizo el sábado el exmandatario. Es sabido que el tabasqueño decidió reaparecer en un mensaje en las benditas redes en el que anunció que existe una cuenta de banco en la que se pueden hacer donaciones. “Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, sostuvo, cuidando no mencionar en su mensaje al presidente Trump o a Estados Unidos y asegurando que lo recaudado será para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, para el pueblo cubano. Ayer por la noche, Johnson hizo lo propio. En las benditas redes escribió sin mencionar a AMLO: “Parafraseando al secretario Marco Rubio, la mejor forma de ayudar al pueblo cubano es empoderándolo, no al régimen que los ha oprimido durante décadas”. Qué tal.