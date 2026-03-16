‘Prioridad es tener buena relación con EU y respeto a soberanía de México’, subraya Sheinbaum

En el marco del inicio de las conversaciones formales entre México y Estados Unidos este lunes, rumbo a la revisión del TMEC, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la prioridad es conservar una buena relación con el país vecino del norte, con respeto al acuerdo de respetar la soberanía.

Con motivo de las reiteradas declaraciones del republicano sobre sus intenciones de intervenir en el combate el crimen organizado, la mandataria mencionó que cuando se toca el tema de la soberanía, debe haber un pronunciamiento, pero lo que se mantiene es la búsqueda de una interacción buena, como dijo que hasta ahora se ha conseguido en materia de seguridad y también la comercial.

“Cuando sobre todo pues se habla de nuestra soberanía, pues nosotros tenemos que responder. Pero buscamos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y la tenemos en seguridad, la tenemos en comercio. Ahora inician estas conversaciones y esperamos llegar a muy buen término”, dijo.

Donald Trump, presidente de EU ı Foto: Especial

Consultada sobre si ya se buscará un encuentro con Trump, la Presidenta comentó que se buscará el momento oportuno para ello.

-“¿Es prioridad para usted, su gobierno, tener una reunión con el Presidente?”, se le preguntó.

-“Es prioridad tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, en el (marco) de respeto a nuestra soberanía, a nuestra autodeterminación, respeto mutuo y la confianza, son los cuatro principios”, respondió.

“Para que no haya ninguna duda. Respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación. Estos han sido los principios que han marcado nuestra relación y que ellos los entienden bien. Entonces, vamos a seguir buscando una buena relación siempre con Estados Unidos. Eso en el marco de nuestros principios”, recalcó.

Sobre las acusaciones insistentes que hace el estadounidense respecto a presuntos vínculos entre el gobierno mexicano y la delincuencia organizada, comentó que es un cuestionamiento que habrá de responder el republicano.

“Él tiene que contestarlo, ¿no? No soy yo quien tenga que contestar. Nosotros como decimos, en México gobierna el pueblo de México, quien nos eligió fue el pueblo. Y respondemos al pueblo de México y buscamos siempre una buena relación con los Estados Unidos”, remarcó.

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LMCT