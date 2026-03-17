Carlota ‘N’ saldrá de la cárcel y seguirá proceso en prisión domiciliaria

Un juez autorizó que Carlota “N”, conocida como “Doña Carlota”, lleve su proceso penal por doble homicidio en prisión domiciliaria, luego de varios meses recluida, tras una nueva audiencia derivada de un juicio de amparo promovido por su defensa.

La mujer, de 74 años, fue vinculada a proceso junto con sus hijos Mariana “N” y Eduardo “N” por los hechos ocurridos en marzo de 2025 en una unidad habitacional de Chalco, Estado de México.

Sin embargo, la autoridad judicial determinó modificar la medida cautelar por razones humanitarias, considerando su edad y padecimientos como hipertensión y diabetes tipo 2.

Para hacer efectiva la medida, el juez estableció condiciones como el pago de una garantía económica de 250 mil pesos, la entrega de su pasaporte, así como la obligación de acudir a los juzgados cuando sea requerida.

Se prevé que la imputada abandone el penal entre viernes y sábado para continuar el proceso desde su domicilio.

La acusación se derivó después de que Carlota “N” y sus hijos acudieron a un inmueble que reclamaban como suyo, presuntamente invadido por otras personas.

Tras una discusión, la mujer disparó contra los ocupantes, lo que provocó la muerte de Justin Márquez, de 19 años, y de su padre, Esau Márquez, de 51, además de dejar herido a un menor de 15 años.

La defensa ha sostenido que la acusada actuó en legítima defensa de su patrimonio. En ese sentido, autoridades han señalado que el domicilio pertenece a la familia de Carlota y que las víctimas no han acreditado un contrato de renta.

En paralelo, uno de los presuntos invasores, Víctor Eladio Torres, ya fue sentenciado a seis años de prisión por despojo, mientras que otras personas relacionadas con la ocupación del inmueble enfrentan procesos judiciales o permanecen prófugas.

El caso ha cobrado relevancia en el Estado de México al detonar la llamada “Operación Restitución”, una estrategia para combatir el despojo de viviendas, mediante la cual se han asegurado mil 695 inmuebles y devuelto 947 a sus propietarios.

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