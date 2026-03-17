› Renovación de consejeros

Nos informan que la llegada de una nueva iniciativa de reforma electoral al Congreso y el próximo proceso de elecciones intermedias que inicia este año tendrán una curiosa alineación —casi como la de los planetas— con el relevo de tres consejeros del Instituto Nacional Electoral a quienes ya se les acabó su tiempo de siete años que establece la ley, de ahí que desde la Cámara de Diputados —y particularmente en la esfera de la Cuarta Transformación— ya se frotan las manos para reemplazar a Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala, a quienes los de la coalición mayoritaria han acusado con relativa frecuencia de supuestamente estar más alineados a posiciones distantes de Morena y aliados. En fin. El caso es que nos advierten que frente a esta coyuntura habrá que estar muy atentos a quiénes son y quién propone a los nuevos perfiles en San Lázaro, pues de esto dependerá el rumbo que tome el Consejo General del árbitro electoral, más allá de los cambios constitucionales que aún se pretenden hacer. Pendientes.

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