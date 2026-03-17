Sur de México recibe migrantes cubanos deportados desde EU

Una de las principales ciudades de la frontera sur de México, Tapachula, comenzó a recibir migrantes cubanos deportados en vuelos directos procedentes de Estados Unidos, quienes se suman a cientos de personas de distintas nacionalidades que permanecen varadas en esa región debido al endurecimiento de las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

La información fue confirmada por Eduardo Antonio Castillejos Argüello, subsecretario de Movilidad Humana de la Secretaría de la Frontera Sur, quien detalló a medios locales, que el año pasado se registraron cerca de 12 mil personas deportadas desde Estados Unidos hacia territorio mexicano.

Además, indicó que actualmente arriban entre dos y tres vuelos semanales a Chiapas, entidad fronteriza con Guatemala.

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“Tenemos una población grande de nacionalidad cubana aquí en Tapachula, distribuida en toda la frontera sur, y que tiene necesidad de acceder a servicios, pero sobre todo a empleo. Hay muchas personas que están en el comercio informal, por eso, desde la subsecretaría de movilidad humana estamos implementando algunas acciones”, señaló el funcionario.

Entre los migrantes deportados se encuentra Raúl Morales, de 66 años, quien relató que tras vivir 46 años en Estados Unidos fue detenido y deportado a México, dejando a su familia en territorio estadounidense.

“Simplemente me dijeron que yo estaba deportado y que me iban a meter para acá. Me negué y no le di ningún papel; me esposaron a la fuerza. Yo estaba en la calle, estoy retirado en Estados Unidos. Me están robando mi retiro”, denunció.

Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), denunció falta de transparencia en los procesos de traslado y recepción de migrantes deportados.

“En la oscuridad y de manera totalmente opaca traen en camión, en avión o por carretera a los migrantes. Ninguna institución o dependencia que tiene que ver con el tema migratorio se hace responsable”, acusó.

El activista estimó que alrededor de 60 mil migrantes permanecen actualmente varados en la frontera sur, principalmente de nacionalidad haitiana y cubana.

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MSL