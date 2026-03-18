Muchas posiciones se han fijado alrededor del Plan B electoral que presentó el Gobierno ante el Senado de la República; sin embargo, uno de los que más reflectores robó fue el de la presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, Kenia López Rabadán. La diputada panista, quien desde que dirige la Cámara baja se ha esforzado por verse más institucional y menos combativa hacia el oficialismo —como solía ser en su anterior faceta de senadora—, criticó que el nuevo planteamiento de reforma constitucional no esté considerando el principio de paridad de género que está inscrito en el artículo 115 de la Carta Magna. “Es un duende machista”, dijo a los medios de comunicación en referencia a la persona responsable de la redacción del proyecto legislativo. “Yo creo que fue un error, pero hay que corregir los errores”, declaró. Tuvieron eco sus señalamientos, pues poco después desde Gobernación se mandó la corrección al fragmento del artículo 115 que se quitó por error. Uf.