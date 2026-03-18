› Llegó la CNTE, agárrense

Y a partir de hoy y hasta el viernes la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación será, a querer o no, parte de la vida de muchos capitalinos pues realizan su jornada de lucha. Para ir calculando, será más o menos a las 9:00 de la mañana que inicien sus movilizaciones y afecten una vialidad como Reforma. Se prevé que su movilización sea masiva no sólo en la CDMX, sino en diversas entidades federativas. Es sabido que la principal petición de los profesores, la de ajustar la ley de pensiones del ISSSTE, tiene remotas posibilidades de ser atendida, dados los fuertes impactos que tendría para las finanzas públicas del país. Algo que el propio Gobierno federal ha reiterado. El gremio de los comerciantes es el que espera el mayor impacto y por ello ya clama que la Coordinadora no abuse y que las autoridades se apliquen para atenderla. “El cierre de vialidades, la disminución del flujo peatonal y las interrupciones logísticas derivadas de bloqueos prolongados impactan directamente en sus ingresos, operación y estabilidad laboral”, refirió ayer la Canaco. Uf.