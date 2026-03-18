Movimiento Ciudadano reprocha regreso de Sergio Mayer a la Cámara de Diputados

El diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Zavala Gutiérrez, expresó en tribuna su inconformidad con el regreso del legislador de Morena Sergio Mayer Bretón a la Cámara de Diputados de México, tras su participación en el reality show La Casa de los Famosos.

Durante la sesión del pleno en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador de la bancada naranja criticó que se permita ausentarse del cargo para participar en proyectos de entretenimiento.

“Pedí la palabra para inconformarme con el regreso de Sergio Mayer como diputado, porque mientras algunos convierten la política en espectáculo, nosotros la tomamos con la seriedad que merece”, señaló.

Zavala Gutiérrez subrayó que el cargo de legislador federal representa uno de los mayores honores para las y los mexicanos, por lo que debe ejercerse con responsabilidad y presencia permanente en el recinto legislativo.

🚨 SERGIO MAYER OFRECE DISCULPAS por entrar a La Casa de los Famosos #LCDLF6 🫠



"Ofrezco una disculpa a la sociedad... Mi regreso no es una concesión ... es un derecho ... Y tengo derecho a solicitar licencia, y también tengo derecho a regresar"



La respuesta de los diputados… pic.twitter.com/kVmqWNoqKQ — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 18, 2026

“Este no es un trabajo de segundo orden ni de segunda mesa; es uno de los más grandes honores que puede tener una mexicana o un mexicano: representar a millones de nuestros paisanos”, sostuvo.

El diputado consideró que la función legislativa debe honrarse todos los días con trabajo y presencia en la Cámara, y afirmó que la licencia otorgada para la participación de Mayer en el programa televisivo no debió haberse autorizado en esos términos.

Finalmente, reiteró que con su intervención buscó dejar clara la postura del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano frente a la reincorporación del legislador morenista al pleno.

En entrevista en el recinto de San Lázaro, el legislador aseguró que su participación en el programa se realizó conforme a la legalidad, ya que notificó previamente su ausencia al coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, y a la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján.

No obstante, Mayer reconoció que su decisión pudo ser “políticamente incorrecta”, por lo que ofreció una disculpa a quienes se sintieron ofendidos.

“Estoy consciente de que seguramente fue políticamente incorrecto y lo reconozco y ofrezco una disculpa. Sin embargo, el ingreso que tuve para entrar a La Casa de los Famosos fue moralmente y legalmente obtenido; no tengo ningún problema al respecto”, expresó.

🔴Diputados de Morena rechazan el regreso de Sergio Mayer al Congreso tras su salida de La Casa de los Famosos.



La diputada Andrea Navarro declara que representan al pueblo, no a la farándula.



📹@LauraBruges

pic.twitter.com/YUD2xtw99H — Azucena Uresti (@azucenau) March 18, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT