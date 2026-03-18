› ¿Reculará el PT?

Y cuando ya se daba por descontado el apoyo del PT al Plan B de la Presidenta Claudia Sheinbaum —bueno, hasta Alberto Anaya y Reginaldo Sandoval aparecieron en las fotos tomados de las manos de sus pares de Morena y el PVEM con un letrero de fondo que decía “apoyo total” en un evento en el que también se utilizaron calificativos como incondicional y absoluto— resulta que los primeros ya estarían empezando a plantear objeciones. Y es que varios reportes periodísticos ayer daban cuenta de un rechazo a la parte en la que se plantea que las elecciones del año entrante se pudieran empatar con la consulta de revocación de mandato, es decir, la posibilidad de que la Presidenta Claudia Sheinbaum aparezca, aunque para otros fines, en una boleta ese día y además que pueda previamente hacer campaña. Y es que ahora voces petistas consideran que con esta medida, quienes resultarían más beneficiados serían los candidatos de Morena, al asociar a la mandataria con esa fuerza política. Ya se verá si tienen fondo estos peros o si se trata de expresiones aisladas.