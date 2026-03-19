› Batalla potosina

Nos advierten que el escenario político electoral hacia los comicios de 2027 se está calentando en San Luis Potosí, un estado que —si bien está considerado como parte de la alianza de la 4T— se encuentra bajo el control del Partido Verde Ecologista. Se dice que después del rechazo públicamente expresado desde Morena a que la senadora Ruth González compita por la sucesión el próximo año, el líder parlamentario verde en el Senado, Manuel Velasco, quien ya una vez le alzó la mano a Ruth para que “se anime” a hacer campaña en su estado, elevó el tono para dejar claro que si los del partido guinda se mantienen en su postura renuente sobre permitirles el paso en tierras potosinas, el partido del tucán irá solo en esa entidad. Velasco aprovechó para recordar a los morenistas que la senadora González ganó su curul en 2024 y aportó más de medio millón de votos al proyecto electoral del actual Gobierno federal. “Lo deseable es ir en alianza y nosotros desearíamos ir en alianza” porque, remató, “vamos a apoyar en la mayoría de las gubernaturas a Morena”. A ver qué le responde la dirigente morenista, Luisa Alcalde.