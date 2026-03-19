Claudia Sheinbaum inaugura la Convención Bancaria 2026 en Cancún, Quintana Roo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la Convención Bancaria 2026, organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM), en Cancún, Quintana Roo. En el evento, afirmó que hay que ser optimista pese al entorno internacional.

Durante su participación, Sheinbaum afirmó que la economía de México va muy bien, pues la inflación está controlada y hay un peso fuerte; sin embargo, reconoció que al país “le falta crecer”.

En ese sentido, dijo que el crecimiento del país no se va a dar desproporcionadamente, por lo que, dijo, se han implementado mecanismos para generar lo que llamó prosperidad compartida, que lo sustentó la ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar.

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Entre las herramientas destacó la implementación de la inversión mixta para generar más expectativa entre las empresas. Además, dijo que en ese esquema se tiene contemplado al menos 300 proyectos, que generarán certidumbre a largo plazo.

Además, Sheinbaum afirmó que su gobierno busca una inversión importante en gas natural a través de inversión mixta y afirmó que quiere reducir de 75 por ciento a 50 por ciento la dependencia del gas natural que se importa.

Además, la presidenta de México estuvo acompañada por la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, así como el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.

La Convención Bancaria 2026, en su edición 89, se organizó bajo el lema “Innovando la banca, construyendo el futuro”. Así, se informó que se analizarán temas como la Inteligencia Artificial, el futuro del dinero y el papel de las mujeres en la banca.

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JVR