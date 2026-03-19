› Despliegue militar

De relevancia, nos hacen ver, el despliegue que llevó a cabo ayer la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo del general Ricardo Trevilla, de mil 170 efectivos, entre ellos 270 integrantes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, en Baja California, Chihuahua y Guanajuato. Los militares llegaron ayer a los municipios de Tijuana, Ciudad Juárez y León, respectivamente, y tendrán como misión la de realizar tareas de disuasión y prevención de delitos, así como la de realizar patrullajes para generar un ambiente de tranquilidad. Estos movimientos, se ha informado, tienen como finalidad reforzar el despliegue operativo que mantienen la segunda, quinta y décimo sexta zonas militares en las referidas entidades federativas. Se trata de una tarea de refuerzo de las acciones que ya llevan a cabo elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional y deberán tener coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno de las referidas entidades. Pendientes.