Juez de EU programa inicio de juicio contra Rafael Caro Quintero

Rafael Caro Quintero en imagen de archivo al llegar a Estados Unidos.

Para el 8 de marzo de 2027

El juez Frederic Block fijó para el 8 de marzo de 2027 el inicio del juicio del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, en Nueva York, Estados Unidos.

Sin embargo, la situación podría cambiar si Rafael Caro Quintero llega antes a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

Rafael Caro Quintero, presunto responsable del asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena en 1985, fue enviado a Estados Unidos en enero de 2025 junto con otros 28 capos.

De acuerdo con medios locales estadounidenses, no parece probable que Rafael Caro Quintero firme un acuerdo de culpabilidad.

Considerado por Estados Unidos como uno de los “jefes de cártel más malvados del mundo”, Rafael Caro Quintero, de 73 años, es acusado de organización criminal continuada, un paraguas legal que abarca diez delitos entre ellos, conspiración de asesinato por el secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente especial de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) Enrique “Kiki” Camarena.

Asimismo, Rafael Caro Quintero es acusado de dos cargos de conspiración para la distribución internacional de narcóticos y otro por uso ilegal de armas de fuego para promover el tráfico de drogas.

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FGR