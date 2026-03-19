Sheinbaum propone que sea obligatorio el pago de casetas y gasolinas de forma digital.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que el Gobierno de México y la banca mexicana buscan establecer el pago digital obligatorio de gasolinas y en casetas en el país.

“Nuestro objetivo es que este año a través de los esquemas que trabajemos con la banca hagamos obligatorio el pago de las gasolinas y de las casetas a través de manera digital”, dijo la mandataria federal en la Convención Bancaria 2026.

En su participación, indicó que la medida de obligatoriedad abre la puerta a combatir el rezago e impulsar la digitalización de la banca en México.

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“Esto va a permitir potenciar los pagos digitales accesibles que nos permitan avanzar en la digitalización del país a través de muchos otros esquemas”, agregó Claudia Sheinbaum.

Hasta el momento, no están claros cuales serían los cambios o las herramientas que se utilizarán para lograr que el pago de gasolinas y casetas se haga de manera digital.

Hoy en día existe el medio de pago TAG, el cual es utilizado ampliamente en territorio nacional; sin embargo, la presidenta no reveló más detalles sobre el proyecto que planteó.

Previamente, la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, adelantó que el banco central ya se encuentra en un proceso para presentar una reforma al sistema de transferencias.

Durante la Convención Bancaria 2026, indicó que el proyecto busca simplificar el proceso para realizar una transferencia bancaria, lo cual también busca combatir el rezago.

Para dimensionar las operaciones que se realizan mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, Victoria Rodríguez señaló que durante el 2025 se realizaron en el SPEI más de 7,300 millones de transferencias electrónicas, por un monto cercano a los 600 billones de pesos, lo que equivale a 16.8 veces el producto interno bruto del mismo año.

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JVR