› Cada quien con su Nahle

Nos indican quienes pusieron lupa sobre los perfiles de “defensores” del voto priista —que anunció esta semana el dirigente tricolor Alejandro Moreno— que sí hay sorpresas. La más relevante, además de la reaparición de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, es la inclusión del político zacatecano Arturo Nahle. Se advierte que la aparición de este personaje en las filas del PRI no es extraña, pues fue subsecretario de Desarrollo Agrario durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; sin embargo, no se puede obviar que también es hermano de la actual gobernadora de Veracruz, la morenista Rocío Nahle, lo que nos lleva a desbloquear un recuerdo no tan lejano. Apenas el pasado 2 de marzo, la mandataria estatal ya había adelantado la decisión de su hermano de reactivarse políticamente en el PRI Zacatecas: “Que Dios lo ayude”, dijo Rocío cuando le preguntaron sobre las aspiraciones políticas de su familiar. Y, en un intento por desmarcarse del priismo, subrayó que cada integrante de su familia es responsable de su propia trayectoria. Uf.