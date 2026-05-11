Agua se recobra 94% tras larga etapa de sequía

XL FORO Perspectivas Climáticas en la República Mexicana que se llevó a cabo en la máxima casa de estudios, ayer.

MÉXICO PODRÍA concluir el año sin sequía generalizada, de acuerdo con Dante Sinohé Hernández Padrón, investigador de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quien expuso que las estimaciones actuales apuntan a condiciones “normales” al término de la temporada de lluvias.

Durante el Foro Perspectivas Climáticas en la República Mexicana, realizado en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el especialista señaló que el país muestra una recuperación de agua de 94 por ciento tras un periodo seco de 43 meses que se extendió de marzo de 2022 a octubre de 2025.

Aunque este fenómeno podría comportarse de forma similar a como lo hizo en 2015, Hernández Padrón pidió mantener la vigilancia técnica y no anticipar un impacto definitivo. Detalló que el sistema de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) puede cambiar drásticamente conforme evolucionan las condiciones oceánicas.

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El Tip: LOS ESPECIALISTAS subrayaron que, pese a las proyecciones favorables, fenómenos climáticos extremos pueden modificar rápidamente las condiciones hídricas del país.

En esa línea, Hernández Padrón señaló que el mayor punto de atención estará en la evolución climática del próximo año. Advirtió que el panorama podría cambiar si la temperatura alcanza niveles similares a los de 2023, pues bajo esa condición podría presentarse una sequía severa.

Por su parte, Michel Grutter de la Mora, director del ICAyCC, destacó que los pronósticos climáticos son herramientas clave para la toma de decisiones públicas, la gestión del agua y la planeación de actividades productivas y de protección civil.

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Fabián Vázquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), señaló que uno de los principales desafíos para su institución será anticipar el comportamiento de El Niño y medir si la temporada seca del siguiente año podría alcanzar mayor intensidad. “El pronóstico es utilizado por todos los sectores de la sociedad porque la política pública y las decisiones que se toman son a mediano y largo plazo”, expresó.