Cirugía de epilepsia reduce crisis y hospitalizaciones, revela estudio del Instituto Nacional de Neurología

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” (INNN) reveló que la cirugía en pacientes con epilepsia fármaco-resistente puede reducir de manera significativa la frecuencia de crisis convulsivas, así como las hospitalizaciones por urgencias, lo que mejora la calidad de vida de quienes viven con este trastorno neurológico.

La investigación, titulada “Análisis retrospectivo de costo-efectividad en pacientes con epilepsia fármaco-resistente operados en el instituto del 2023 al 2024”, fue realizada por el especialista en neurología Carlos Eduardo Diéguez Campa y analizó a 36 pacientes mayores de 18 años que fueron sometidos a cirugía.

De acuerdo con los resultados, después de la intervención el 25 por ciento de los pacientes logró quedar libre de crisis convulsivas, mientras que el 75 por ciento restante presentó una reducción significativa en la frecuencia de los episodios, pasando de hasta 30 crisis al mes a un promedio de dos.

El estudio también identificó una disminución importante en la atención de urgencias. Antes de la cirugía, los pacientes requerían estancias hospitalarias de entre cuatro y cinco días; posteriormente, estas se redujeron a menos de un día en promedio, lo que representa beneficios tanto para las personas afectadas como para el sistema de salud.

¿Qué es la epilepsia?

La epilepsia es uno de los trastornos neurológicos más frecuentes y puede representar un reto cuando las personas no responden a tratamientos farmacológicos. En estos casos, la cirugía se ha consolidado como una alternativa eficaz para disminuir la severidad de las crisis y mejorar la vida cotidiana de los pacientes.

El especialista destacó que, pese a que la epilepsia es una enfermedad tratable, persisten brechas importantes en el acceso al diagnóstico y a la atención especializada. En México, se estima que solo alrededor del 40 por ciento de las personas con epilepsia recibe atención adecuada, lo que limita el control de la enfermedad y aumenta el riesgo de complicaciones.

Finalmente, subrayó que garantizar el acceso oportuno al diagnóstico, medicamentos y tratamientos especializados —como la cirugía— no solo mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que también fortalece el sistema de salud, al promover intervenciones con beneficios clínicos y económicos sostenibles.

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MSL