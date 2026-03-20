CSP advierte análisis de medidas tras supuesto suicido de mexicano en custodia de ICE

Tras la muerte de otro mexicano que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y que presuntamente se trató de un suicidio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se ha pedido una investigación de mayor profundidad y adelantó que se analizan varias medidas.

El caso se trata de un joven de 19 años, Royer Pérez Jiménez, quien se encontraba en un centro de detención por supuesta suplantación de identidad y resistencia a la autoridad, pero que el lunes se reportó su muerte atribuida a un suicidio.

Consultada al respecto durante su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que ya se envió una carta diplomática y se buscará una indagatoria mayor.

“Es muy lamentable. El día de ayer y hoy nuevamente se está enviando una carta diplomática mucho más fuerte, digamos, sobre esta situación. El informe es que el joven se suicidó, sin embargo, nosotros queremos una investigación profunda y además no puede ser que esté ocurriendo esto”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este viernes desde Cancún..

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que ya se analizan varias medidas a tomar, junto al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco.

“Vamos a hacer varias medidas, lo está analizando en este momento el canciller, la cancillería y el subsecretario Roberto Velasco Es lamentable y vamos a por todos los medios a levantar nuestra protesta. Y apoyar a la familia en todo lo que requiera, por supuesto”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo .

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FGR