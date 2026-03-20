No pudo Caro negociar con EU; va a juicio

La justicia de Estados Unidos trazó la ruta para uno de los procesos más simbólicos contra el crimen organizado.

Un juez federal en Nueva York determinó que el juicio contra Rafael Caro Quintero iniciará el 8 de marzo de 2027, tras una audiencia reciente en la que se ordenó ampliar los tiempos de preparación para ambas partes.

El acusado figura como uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, organización que marcó el origen de las grandes estructuras criminales contemporáneas en México. Su nombre permanece ligado al asesinato del agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique Kiki Camarena en 1985, un episodio que tensó la relación bilateral y transformó la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.

El Dato: Actualmente, el capo se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (Nueva York), un penal donde también permanece El Mayo Zambada.

A diferencia de otros procesos recientes, este expediente combina hechos históricos con acusaciones vigentes. La fiscalía lo señala por tráfico internacional de drogas, dirección de una empresa criminal y responsabilidad en el homicidio del agente estadounidense, cargos que podrían derivar en cadena perpetua.

Desde la sala judicial, el gobierno estadounidense fijó una postura clara. El fiscal del caso afirmó que “actualmente no hay ninguna oferta de acuerdo”, lo que anticipa un juicio largo, con presentación de pruebas que abarcan varias décadas de actividad criminal.

Por su parte, la defensa busca abrir una vía distinta. La abogada Elizabeth Macedonio reconoció que ambas partes “seguían discutiendo una resolución que evitara el juicio”, aunque sin avances concretos hasta ahora. Ese margen de negociación mantiene en suspenso un posible acuerdo que podría modificar el curso del proceso.

Este calendario no responde sólo a cuestiones legales, también refleja la complejidad del caso. La defensa solicitó más tiempo ante la cantidad de evidencia y la existencia de otros litigios relacionados, lo que llevó a posponer el inicio del juicio hasta 2027.

La extradición de Caro Quintero en 2025 marcó un punto de inflexión. Autoridades mexicanas lo entregaron bajo el compromiso de que no enfrentaría la pena capital, por lo que, en caso de una sentencia condenatoria, la sanción máxima sería cadena perpetua.

El proceso adquiere relevancia en un contexto donde Estados Unidos mantiene presión constante sobre liderazgos históricos del narcotráfico mexicano. A diferencia de figuras más recientes, Caro Quintero representa una generación fundacional cuyo legado aún influye en las redes actuales de tráfico de drogas.

La siguiente audiencia quedó fijada para el 17 de junio, fecha en la que las partes deberán presentar avances sustanciales. Ese momento permitirá medir si el caso avanza hacia un juicio completo o si surge una negociación de última hora.

Más allá del calendario judicial, el expediente reabre una herida histórica. El asesinato de Camarena no sólo definió una época, también consolidó la intervención directa de agencias estadounidenses en la lucha antidrogas. Cuatro décadas después, el juicio de Caro Quintero coloca ese episodio nuevamente en el centro del debate, ahora bajo la lupa de un tribunal federal que deberá resolver uno de los casos más emblemáticos del narcotráfico internacional.