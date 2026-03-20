Va sin cambios Plan B; PT condiciona voto a precisar redacción

De izq. a der.: Benjamín Robles, Geovanna Bañuelos, Ignacio Mier (coordinador de senadores de Morena), Alberto Anaya (líder nacional del PT) y Alejandro González, ayer.

El secretario y el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, los morenistas Saúl Monreal y Óscar Cantón, desmintieron que el dictamen del plan B de la reforma electoral vaya a sufrir cambios de último minuto.

En entrevista, Monreal Ávila respondió que la propuesta “va así, en sus términos. Estaban con el tema de la revocación, pero en sus términos, yo creo que no va a haber ningún cambio al dictamen que envían de la Presidencia”.

El Dato: La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que los ahorros que se logren con la reforma electoral se destinarán principalmente a los municipios.

Sobre otros posibles cambios al dictamen, el legislador fue igualmente directo. “No creo, no creo”, dijo, y únicamente reconoció que podría incorporarse una corrección en materia de paridad, “salvo eso, nada más”.

En cuanto al número de regidores que establece la reforma, explicó que se fijará un mínimo de siete y un máximo de 15, y que cada entidad federativa tendrá libertad para determinar la cifra exacta de acuerdo con su población y sus circunstancias políticas. Los municipios que actualmente cuenten con menos de siete regidores deberán ajustarse al nuevo mínimo.

“Cada quien va a valorar, cada entidad federativa, de acuerdo a las circunstancias políticas”, señaló.

El senador también advirtió que el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) tendrán una responsabilidad central en la vigilancia de los tiempos de campaña, particularmente en estados donde los ánimos político-electorales ya se están adelantando.

“Tiene que ver mucho el INE, tiene que ver mucho los OPLE en el caso de las candidaturas para evitar actos anticipados de campaña”, señaló.

El senador también reconoció que la próxima jornada electoral será inédita en complejidad, pues coincidirán la elección del Poder Judicial a nivel federal y local, la revocación del mandato y diversos comicios locales, lo que se traducirá en varias boletas distintas para el ciudadano.

“Puede ser compleja”, admitió, y lanzó un llamado a informar a la población sobre cada una de las votaciones.

Monreal Ávila explicó que las comisiones unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, encargadas de dictaminar la iniciativa, sesionarán a las 5 de la tarde del lunes, habrá primera lectura en el pleno el martes y la votación definitiva está prevista para el miércoles. Respecto a los votos para aprobar el dictamen, el senador consideró que Morena tendrá asegurado el respaldo del Partido del Trabajo (PT).

Por separado, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón, quien el miércoles apuntó que sería modificada la redacción del artículo relativo a la revocación de mandato respecto al llamado al voto del Ejecutivo federal en un proceso que evalúa su propio desempeño, ayer corrigió y ratificó que no habrá cambios.

“No se va a modificar. Se va a quedar como llega la iniciativa presidencial. Así se va a quedar. Así lo hemos estado ahorita revisando y creemos que es lo más conveniente porque creemos que la Presidenta debe dar la cara ante la nación y decir de por qué quiere una revocación de mandato en el sentido de lo que dice la Constitución. Así que se va a quedar como está. Eso sí ya se los puedo adelantar”, explicó.

OPTIMISMO OFICIAL ı Foto: Especial

Aliados tienen obligación moral de respaldar, señalan

› Por Tania Gómez y Claudia Arellano

EL VICECOORDINADOR de Morena en el Senado, Higinio Martínez, aseguró que los partidos aliados respaldarán la reforma electoral impulsada por la Presidenta, aunque reconoció que su apoyo es una obligación moral, no legal ni política.

“Obligados no. Legalmente no, políticamente a veces no, pero yo pienso que éticamente, por la relación que hemos tenido, sí. Éticamente lo tienen que respaldar”, declaró.

El legislador adelantó que el llamado plan B cuenta con los votos suficientes para su aprobación, incluyendo los del PT y el PVEM: “Más que listos, ya preparados. Esa tarea la tenemos y yo la veo que va a salir bien”.

14 senadores tiene la bancada del Partido Verde

Argumentó que votar en favor de la enmienda en el Senado “es la única forma que yo veo de corresponder a lo que pasó en la Cámara de Diputados (donde el plan A no fue respaldado). En correspondencia a la relación que siempre hemos tenido, en este plan B esperamos contar con sus votos”.

Sobre la controversia en torno a la posibilidad de que la Presidenta pueda llamar al voto durante el proceso de revocación de mandato, Martínez restó importancia a las críticas, y añadió que independientemente de cualquier esfuerzo proselitista, los resultados electorales dependen del desempeño en el gobierno.

Por separado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, expresó su confianza en que el PVEM y el PT respalden el plan B, como adelantaron el domingo.

“Yo nunca me adelanto a la víspera, pero tengo confianza en que la expresión pública expresada el domingo de los tres partidos se sostenga en el momento de la votación en el Senado de la República. Los tres hicieron fe de que estarían juntos.

“Yo estuve como testigo y también el coordinador de la mayoría del Senado, y firmamos como testigos. Sin embargo, ellos son los que tienen la última decisión. Todos los legisladores son libres de ejercer su derecho como su conciencia se los dicte”, dijo.

PT condiciona su voto: exige precisar redacción

› Por Tania Gómez

El Partido del Trabajo (PT) no garantiza su respaldo legislativo al denominado plan B electoral mientras persistan imprecisiones en la redacción de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal, advirtieron legisladores de esa bancada en el Senado de la República.

Si bien el partido expresó apoyo general a la propuesta el pasado domingo, tras revisar el documento formal hallaron impresiones que, dijeron, deben corregirse antes de que el grupo parlamentario emita una posición definitiva.

“Lo que estamos solicitando es que se precise la redacción”, afirmó Alejandro González Yáñez, quien identificó al menos dos puntos de conflicto: los plazos para la realización de la jornada de ratificación o revocación de mandato, y las facultades de promoción durante el proceso.

El Dato: El coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Puente, reiteró que los diputados y senadores van con el proyecto de la Presidenta de la República.

En esa misma línea, Lizeth Sánchez fue clara al señalar que el partido aún no tiene una postura oficial: “Nosotros estamos aún en el análisis y ya una vez que analicemos como bancada emitiremos nuestro voto, entonces todavía no tenemos si va a ser a favor o en contra”.

No obstante, aclaró que en términos generales el PT comparte el espíritu de la reforma: “Estamos a favor de que el pueblo quita y el pueblo pone, estamos de acuerdo en la austeridad republicana, sólo vamos a revisar que no afecte una democracia equitativa”.

Sobre el primero de los puntos críticos, González Yáñez explicó que la iniciativa contiene referencias contradictorias en los plazos.

“En una parte se habla de dos a tres años y ahí se debe precisar si son dos o tres, y en otra parte se habla de tres a cuatro años y ahí se debe precisar si son tres o cuatro”, detalló, y subrayó que el PT busca que quede fijada una sola fecha posible para el ejercicio ciudadano

—ya sea en 2027 o 2028— sin dejar abierta la interpretación.

En cuanto al segundo punto, ambos legisladores cuestionaron la ambigüedad en torno a quiénes pueden hacer promoción durante la consulta.

González Yáñez advirtió que el texto “es ambiguo en donde si los partidos políticos pueden o no hacer promoción”, mientras que Sánchez lo enmarcó como una cuestión de equidad: “Algo que no podemos es quedarnos en desventaja los partidos minoritarios sobre un partido mayoritario, creemos que debe de haber una competencia justa y equilibrada en todos los sentidos”.

Ambos senadores rechazaron que la postura previa de su partido equivaliera a un respaldo incondicional.

“Nosotros no podemos fijar una emisión del voto si antes no tenemos una opinión definitiva sobre la propuesta”, puntualizó Alejando González.

Por su parte, Liz Sánchez anticipó que la postura oficial llegaría a más tardar el lunes, y dejó abierta la posibilidad de un voto de conciencia individual si el dictamen llegara a votarse sin los ajustes solicitados.

“Siempre me he conducido en mis votos con conciencia, con una gran responsabilidad histórica, política y moral, con lo que el pueblo me mandató. Sin los votos del Partido del Trabajo, sin los votos del Verde, creo que es un voto el que está, el que hace la diferencia”, concluyó.

En política la única certeza es la incertidumbre, afirma

› Por Claudia Arellano

El coordinador de los diputados del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval Flores, confirmó que su bancada mantiene en “reflexión” el tema de empatar la consulta de revocación de mandato con la jornada electoral, y que por ahora la definición está en manos del grupo parlamentario en el Senado.

En entrevista con medios, el legislador explicó que el partido encargó a sus senadores revisar a fondo la propuesta, por lo que la postura final aún está por definirse: “Está en la cancha del Senado”.

Sandoval admitió que el tema sigue generando debate dentro del PT, particularmente la posibilidad de que la consulta revocatoria coincida con las elecciones.

Sin embargo, evitó adelantar una postura definitiva y dejó claro que la última palabra dependerá de lo que determine la bancada en la Cámara alta.

El coordinador de los diputados del Partido del Trabajo , Reginaldo Sandoval Flores ı Foto: Cuartoscuro.

“En política la única variable que nunca falla se llama incertidumbre; cualquier cosa puede cambiar en cualquier momento”, dijo, en una reflexión que pareció resumir el ánimo del debate.

El diputado advirtió que permitir que el presidente o presidenta promueva la consulta el mismo día de la elección podría generar problemas de equidad, pues inevitablemente se vincularía con algún partido político.

Además, alertó sobre lo que llamó un “riesgo de Estado”: que el mecanismo de revocación pueda derivar en gobiernos de apenas tres años si desde el inicio del sexenio se inicia una campaña para remover al mandatario: “Ése es un riesgo estructural porque generaría inestabilidad”.

Sandoval Flores también defendió que el Senado revise la redacción de la iniciativa para mejorar aspectos como paridad, inclusión y el diseño de la consulta.