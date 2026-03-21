“4T ya dejó huella” en la entidad: Gobernadora

La Presidenta Sheinbaum y la gobernadora Mara Lezama, ayer en QRoo.

En el marco de la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Quintana Roo este viernes, la gobernadora Mara Lezama agradeció a la Federación el respaldo dado a la entidad para el desarrollo de múltiples proyectos, particularmente, en materia turística, que han posicionado a esta zona en el entorno nacional e internacional.

“La Cuarta Transformación ya dejó huella en Quintana Roo… su llegada a la Presidencia abrió una nueva etapa para nuestro México”, sostuvo.

Durante la conferencia, Mara Lezama sostuvo que la entidad aporta al dinamismo económico del país, con más de mil 500 millones de dólares en inversión extranjera directa.

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En materia turística, subrayó, se concretaron 14 nuevos centros de hospedaje en 2025 y se recibieron más de 21 millones de turistas.

La mandataria local también destacó el fortalecimiento de la conectividad con el Aeropuerto Internacional de Tulum, lo que se robustecerá con el nuevo aeropuerto en Cancún, lo cual consideró que posiciona a la entidad en una ubicación clave durante el Mundial, ya que, además, es el estado que tiene conectividad con las 10 sedes donde se jugarán los partidos.

Igualmente, resaltó, las obras impulsadas para ampliar la capacidad de atención a la salud y la conectividad por medio de obras carreteras. En infraestructura, reconoció el respaldo del gobierno federal con obras estratégicas como el Tren Maya, el Puente Vehicular Nichupté, así como nuevos hospitales en Chetumal y Felipe Carrillo Puerto, la carretera Cancún-Isla Blanca, que fortalecen la conectividad y el desarrollo regional.

Anunció el proyecto del Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, que busca atraer mil 200 mdd en inversión para la economía estatal.