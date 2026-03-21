Avanza ley contra “pensiones doradas”

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo), Ricardo Monreal, informó que la iniciativa para eliminar las llamadas pensiones “doradas” ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para iniciar su análisis, y adelantó que la bancada de Morena respaldará la propuesta enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En entrevista con medios en San Lázaro, el también coordinador parlamentario de Morena explicó que el dictamen dependerá del ritmo que establezca la comisión encargada.

“Las comisiones siempre tienen autonomía e independencia. En este caso, esa iniciativa sobre las pensiones llamadas “doradas”, la Comisión de Puntos Constitucionales tiene el turno que le dio ayer la mesa directiva para que inicie su análisis y discusión”, señaló.

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Aunque no precisó si la reforma podría aprobarse antes de la Semana Santa, Monreal Ávila indicó que sí podría concretarse antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones.

El legislador agregó que se mantiene a la espera de que el Senado remita a la Cámara de Diputados el llamado plan B de la reforma electoral. En caso de que llegue durante los próximos días, aseguró que el proceso legislativo se realizará con respeto a los tiempos establecidos por la ley.

“Vamos a cuidar la ley, no vamos a precipitar ni vamos a violentar la ley y el reglamento. Vamos a dar el plazo que establece la ley”, concluyó.