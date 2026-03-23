¿Cuándo termina la primavera en México en 2026?

Este día termina la primavera en el calendario de 2026.

Cuando termina el invierno, empieza la primavera, lo cual, para mucha gente, es una buena noticia: ¡no más frío! La primavera se caracteriza por sus climas cálidos y sus coloridos paisajes, por las flores que nacen en este periodo. Pero todo tiene un fin, así que surge la pregunta: ¿cuándo termina la primavera?

La primavera comenzó con el equinoccio de primavera, un fenómeno astronómico en donde la tierra se sitúa exactamente sobre el ecuador terrestre, el cual ocurre alrededor del 20 o 21 de marzo (y en México es popular debido a que provoca un fenómeno visual sin igual en la Pirámide del Sol, en Teotihuacán).

Abundantes y coloridas flores, un rasgo característico de la primavera. ı Foto: Especial

Pero ¿cuándo termina esta temporada para dar paso al verano? El fin de la primavera también está marcado por un evento astronómico y aquí te lo contamos.

¿Cuándo termina la primavera?

La primavera, con sus temperaturas cálidas y sus coloridos paisajes de flores, termina cuando ocurre el solsticio de verano, el cual también es considerado el día más largo del fin de año y el inicio formal de la temporada de calor.

Flores de primavera, en la Ciudad de México. ı Foto: larazondemexico

El solsticio de verano es el punto en el que el sol alcanza su mayor altura aparente en el cielo y el Polo Norte está más inclinado hacia él. Lo anterior marca el inicio de los climas cálidos característicos del verano.

Ahora, ¿cuándo ocurre esto? En el hemisferio norte, este fenómeno se registra entre los días 20 y 22 de junio. El cambio responde a varios factores, especialmente la duración de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, la cual no dura 365 días exactos, sino 365 días y fracción. Estas horas sobrantes se compensan cada cuatro años el 29 de febrero, lo que hace que el momento exacto del solsticio se desplace en nuestro calendario.

Una representación de la Tierra orbitando alrededor del Sol. ı Foto: Especial.

Entonces, en 2026, ¿cuándo termina la primavera? Considerando esta explicación, el solsticio de verano que marcará el fin de la primavera ocurrirá el domingo 21 de junio.

Sin embargo, recordemos que los cambios de estación no son inmediatos, sino que, cuando estos llegan, las condiciones de clima y temperatura van cambiando paulatinamente.

Verano se caracteriza por sus climas cálidos y soleados. ı Foto: Pixnio

Así, con la entrada del verano, se espera que haya más luz solar, días más largos, temperaturas más altas y algunas lluvias.

Debido a sus temperaturas soleadas, el verano, el periodo que sigue a la primavera, es conocido por ser el favorito de muchas personas para tomar vacaciones en la playa. ¡Así que prepara tus vacaciones con antelación!

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