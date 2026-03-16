¿Cuándo entra la primavera en México en 2026?

La primavera es la estación que da paso al florecimiento de árboles y plantas, y durante esta el clima puede ser entre cálido y frío debido a que se encuentra entre el invierno y el verano.

En la astronomía se considera que el equinoccio de primavera ocurre entre el 20 y 21 de marzo en el hemisferio norte, que ocurre cuando el Sol cruza el Ecuador celeste y provoca que el día y la noche tengan una duración estimada de 12 horas cada uno.

La primavera en México comienza el viernes 20 de marzo del 2026, para permanecer también en abril y mayo; durante estos meses la naturaleza renace y la temperatura va en aumento, con lo que se da el regreso de algunas especies migratorias y las plantas florecen.

Primavera ı Foto: Especial

Equinoccio de primavera México 2026

El inicio de la primavera de este 2026 en México será el 20 de marzo, ya que el equinoccio de primavera ocurrirá a las 08:46 horas de este viernes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

Debido a que muchas personas asisten a la Zona Arqueológica de Chinchén Itzá durante los equinoccios de primavera, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) implementará un operativo este 2026 que se aplicará el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de marzo.

Esto se debe a que en fechas cercanas al equinoccio de primavera se ve la silueta de Kukulcán, la Serpiente Emplumada maya, en la zona arqueológica, debido al juego de luces que hay en la pirámide durante el equinoccio.

Silueta de Kukulcán en Chichén Itzá ı Foto: Especial

De acuerdo con el INAH, este operativo se realizará con la finalidad de salvaguardar la seguridad del público y el sitio, que fue declarado Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1988.

Debido a esto, Chichén Itzá tendrá horarios establecidos para el 20, 21 y 22 de marzo:

El viernes 20 abrirá a las 09:00 horas, el cierre de taquillas y accesos será a las 16:00, y el desalojo a las 17:30

El sábado 21 y domingo 22 abrirá a las 8:00 horas, con cierre de taquillas y accesos a las 16:00, y desalojo a las 17:30

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