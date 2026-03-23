Ironiza Morena sobre candidaturas del PAN

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, respondió con sarcasmo al anuncio del Partido Acción Nacional (PAN) sobre adoptar las encuestas como método para definir sus candidaturas de cara a 2027.

Luego de que Jorge Romero, líder nacional del albiazul, en un giro estratégico orientado a mejorar su desempeño en las urnas, dio a conocer que Acción Nacional optó por adoptar un mecanismo de selección de candidatos sustentado en encuestas de popularidad, replicando así un esquema similar al que emplea el partido guinda, la dirigente morenista respondió desde sus redes sociales con una mezcla de sarcasmo y advertencia.

“Notición el que dio hoy Acción Nacional. Después de décadas de dedazos, finalmente pasan al método que tanto criticaron de Morena: ¡las encuestas!”, escribió.

El Dato: De acuerdo con el PAN, a nivel nacional se han registrado más de 5 mil ciudadanos como posibles aspirantes a una candidatura a través de una app disponible desde octubre.

El sábado, durante un mensaje a la militancia, que Romero Herrera describió como “la decisión más importante y más reflexionada” que ha tomado Acción Nacional en los últimos tiempos, dio a conocer que el partido abrirá la totalidad de sus candidaturas correspondientes a las 17 gubernaturas, 16 alcaldías de la Ciudad de México y los escaños en la Cámara de Diputados, que se elegirán el próximo año, a cualquier ciudadano que quiera competir por ellas, y el mecanismo para definirlas serán encuestas y sondeos de opinión.

“Hoy (sábado), Acción Nacional anuncia que todas, absolutamente todas las candidaturas del PAN están abiertas a la ciudadanía; a ti. Va en serio. Va sin reservas, sin vuelta atrás”, dijo Jorge Romero.

El dirigente panista fue especialmente enfático en descartar cualquier candidatura previamente negociada o reservada para algún liderazgo interno.

“Ni una sola candidatura queda reservada para liderazgo alguno que no se la gane, ni una sola candidatura queda exenta de esta apertura”, afirmó, en lo que pareció un intento de anticiparse a las suspicacias.

Romero Herrera también se ocupó de diferenciar la propuesta panista de lo que describió como esquemas de apertura parcial o simbólica.

“En el PAN no estamos ofreciendo una cuota del 10 o del 20 por ciento de candidaturas ciudadanas. No: estamos hablando del 100 por ciento de nuestras candidaturas”, subrayó, con lo que buscó presentar la medida no como un gesto cosmético, sino como una transformación estructural en la forma en que el partido elige a quienes lo representan en las urnas.

Con este proceso, explicó el dirigente, el PAN se propone identificar a “las mujeres y los hombres valientes, libres y defensores de la patria, la familia y la libertad” que competirán bajo sus siglas en la siguiente elección.

Y cerró su mensaje con un llamado a la acción: “Hoy es el día en que el PAN comienza la formal selección de sus futuras y futuros candidatos. Las mejores mujeres y los mejores hombres de todo el país. No habremos en el PAN de perder ni un día más”.

Al respecto, Alcalde Luján remató su mensaje en redes sociales con relación al anuncio en el PAN, con una frase que dejó abierta la incógnita sobre el futuro del experimento: “Ya veremos el desenlace”.