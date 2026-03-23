Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 24 y 25 de marzo

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 24 de marzo y miércoles 25 de marzo en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
TE RECOMENDAMOS:
¡Aprovecha las mejores ofertas!
Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 24 de marzo
Ofertas en frutas y verduras
- Cebolla blanca: $18.80 el kilo
- Plátano: $19.80 el kilo
- Aguacate Hass en malla: $24.80 la pieza
- Manzana Golden en bolsa: $29.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Papaya: $23.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Naranja: $26.80 el kilo
- Toronja sangría: $27.80 el kilo
- Manzana Golden Delicious: $36.80 el kilo
- Manzana Red Delicious: $36.80 el kilo
- Manzana Royal Gala: $36.80 el kilo
- Calabaza Italiana/criolla: $28.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Chile serrano: $49.80 el kilo
- Cilantro, acelgas o espinacas: $9.80 el manojo
- Lechuga romana: $13.80 la pieza con 50 puntos Soriana Ya
- Col blanca: $19.80 el kilo
- Flor de Jamaica a granel: $18.90
- Ajo a granel: $16.90
Ofertas en carnes y pescados
- Pollo entero fresco: $35.90 el kilo
- Sierra: $79.90 el kilo
- Mojarra tilapia entera congelada: $59.90 el kilo
- Filete de basa blanco congelado. $69.90 el kilo
- Camarón chico sin cabeza: $189.00 el kilo
- Combinado de mariscos: $104.00 el kilo
- Filete de mojarra de granja congelada: $104.00 el kilo
- Barrita de surimi de cangrejo: $99.00 el kilo
- Steak de atún aleta amarilla gourmet: $299.00 el kilo
- Camarón coctelero chico: $138.00 el kilo
- Filete tilapia sin piel Valley Doods fresh 500g: $79.00
- Milanesa de res pulpa blanca: $198.90 el kilo
- Pierna de cerdo sin hueso fresca: $114.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s por charola: $156.90
- Nuggets de pechuga de pavo: $88.00 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
- Milanesa de pollo Delgada Pilgrim’s por charola: $168.90
- Torta de papa: $79.90 el kilo
- Huevo blanco Precíssimo de 30 piezas: $69.90
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LMCT