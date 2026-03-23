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Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 24 y 25 de marzo

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: La Razón (Canva)
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 24 de marzo y miércoles 25 de marzo en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

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Ofertas en frutas y verduras

  • Cebolla blanca: $18.80 el kilo
  • Plátano: $19.80 el kilo
  • Aguacate Hass en malla: $24.80 la pieza
  • Manzana Golden en bolsa: $29.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Papaya: $23.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Naranja: $26.80 el kilo
  • Toronja sangría: $27.80 el kilo
  • Manzana Golden Delicious: $36.80 el kilo
  • Manzana Red Delicious: $36.80 el kilo
  • Manzana Royal Gala: $36.80 el kilo
  • Calabaza Italiana/criolla: $28.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Chile serrano: $49.80 el kilo
  • Cilantro, acelgas o espinacas: $9.80 el manojo
  • Lechuga romana: $13.80 la pieza con 50 puntos Soriana Ya
  • Col blanca: $19.80 el kilo
  • Flor de Jamaica a granel: $18.90
  • Ajo a granel: $16.90
Verdura fresca en imagen ilustrativa
Verdura fresca en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

  • Pollo entero fresco: $35.90 el kilo
  • Sierra: $79.90 el kilo
  • Mojarra tilapia entera congelada: $59.90 el kilo
  • Filete de basa blanco congelado. $69.90 el kilo
  • Camarón chico sin cabeza: $189.00 el kilo
  • Combinado de mariscos: $104.00 el kilo
  • Filete de mojarra de granja congelada: $104.00 el kilo
  • Barrita de surimi de cangrejo: $99.00 el kilo
  • Steak de atún aleta amarilla gourmet: $299.00 el kilo
  • Camarón coctelero chico: $138.00 el kilo
  • Filete tilapia sin piel Valley Doods fresh 500g: $79.00
  • Milanesa de res pulpa blanca: $198.90 el kilo
  • Pierna de cerdo sin hueso fresca: $114.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s por charola: $156.90
  • Nuggets de pechuga de pavo: $88.00 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
  • Milanesa de pollo Delgada Pilgrim’s por charola: $168.90
  • Torta de papa: $79.90 el kilo
  • Huevo blanco Precíssimo de 30 piezas: $69.90

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LMCT

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