Martí Batres y Violeta Abreu conmemoran justicia social del FOVISSSTE con emisión de timbre postal.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, y la titular de Correos de México, Violeta Giorgina Abreu González, presentaron la emisión del timbre postal “Justicia Social en el FOVISSSTE”, que a partir de mañana recorrerá el mundo con 200 mil estampillas para conmemorar la transformación del Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE).

“Este timbre que hoy se ha cancelado dará la vuelta al mundo, no solo a México, sino que llegará a cualquier país y formará parte de la riqueza acumulada por los filatelistas como parte de esas colecciones que se vuelven tan valiosas. FOVISSSTE está en este timbre y eso nos llena de orgullo. Muchísimas gracias a Correos de México por colocar al FOVISSSTE como parte de la memoria universal”, expresó.

Acompañado por la vocal ejecutiva de FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, el director general agregó que esta emisión se realiza en el marco del Programa de Justicia Social, impulsado en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mediante el cual se aplican condonaciones, quitas y congelamientos a personas con créditos impagables.

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En este tenor, Martí Batres entregó 80 constancias de finiquito a mujeres acreditadas. Destacó los casos de las trabajadoras en activo Sara Nancy Esquivel Ortiz, cuya quita fue de 948 mil 797 pesos, luego de pagar un millón 047 mil para saldar una deuda de 521 mil 134 pesos; y de Karla Sofía Ramírez Regalado, quien tenía una deuda inicial de 510 mil, pagó poco más de un millón de pesos y se le otorgó una quita de 710 mil 265 pesos.

¡ A partir de mañana correrá por todo el mundo el nuevo timbre de @CorreosdeMexico para que esta y todas las naciones se enteren que en @FOVISSSTEmx la justicia social es una realidad !



Este timbre inmortaliza que 290 mil personas acreditadas han sido beneficiadas hasta ahora y… pic.twitter.com/DRMmiaVyhm — Martí Batres (@martibatres) March 25, 2026

También mencionó el caso de Araceli Vaca Zaragoza, a quien se le condonaron 705 mil 999 pesos, tras pagar 834 mil para liquidar una deuda de 415 mil 759 pesos; y el de María Guadalupe Camal Ibáñez, quien pidió un préstamo de 462 mil pesos, pagó más de 939 mil y se le condonaron 674 mil 103 pesos.

Por su parte, la vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, informó que el Programa de Justicia Social registra un 71 por ciento de avance en su implementación y señaló que se ha beneficiado a más de 290 mil personas.

“El Programa de Justicia Social no es un discurso, es una política concreta que está transformando vidas: reducimos intereses, congelamos saldos y condonamos deudas, pero, sobre todo, restituimos derechos”, afirmó.

Añadió que se han puesto en marcha otras iniciativas para garantizar a las y los trabajadores y sus familias el derecho a la vivienda, como el Programa Vivienda para el Bienestar, con el que el Fondo volverá a construir casas; el Programa FOVISSSTE Mujeres con tasas preferenciales del 2 al 3.5 por ciento, FOVISSSTe en Tu Comunidad y FOVISSSTE en tu Oficina.

La titular de Correos de México, Violeta Giorgina Abreu González, celebró la circulación de este timbre postal y subrayó que simboliza la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum: hacer de la vivienda un derecho real y una vía para la justicia social en México.

“Son 200 mil timbres que entrarán en circulación en nuestro país con ese mensaje de lo que está siendo para el gobierno de la Cuarta Transformación la justicia social a través de la vivienda, que la vivienda es un derecho, que no es una mercancía. (...) De tal suerte que hoy somos testigos de un mensaje social muy fuerte, muy profundo, que seguramente será a partir de este momento recordado y conmemorado, con la puesta en circulación del timbre”, remarcó.

Finalmente, una de las beneficiarias de esta estrategia, Araceli Vaca Zaragoza, aseguró que esta acción contribuyó a que ella y su familia fueran formalmente dueños de su patrimonio.

“Es lo mejor que me ha pasado y que creo nos ha pasado a muchas de las mujeres que estamos aquí. (...) Muchas gracias por este beneficio que redundará en todos los acreditados, en todas nuestras familias, porque es una seguridad el tener una vivienda que ya sea nuestra”, concluyó.

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JVR