SCJN y Secretaría de las Mujeres firman convenio para fortalecer justicia con perspectiva de género

Firma de convenio entre la SCJN y la Secretaría de las Mujeres.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal firmaron un Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional para consolidar una administración de justicia con perspectiva de género.

El objetivo de este convenio, firmado en el edificio sede de la Suprema Corte, además es fortalecer la justicia con enfoque de derechos humanos e interseccionalidad, así como erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas mexicanas.

La #SecretaríaDeLasMujeres y la Suprema Corte de Justicia de la Nación firman Convenio de Colaboración para fortalecer la administración de justicia con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad.



La Secretaria de las Mujeres, @CitlaHM, firmó este… pic.twitter.com/cpVmaoU2WZ — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) March 24, 2026

Se prevé además que el acuerdo permita articular políticas públicas entre el Poder Judicial y la Secretaría de las Mujeres.

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Tanto el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, el titular del OAJ, Néstor Vargas Solano, y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, coincidieron en la necesidad de avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres, de forma conjunta.

“Necesitamos trabajar fuerte hacia la igualdad sustantiva, la igualdad real y verdadera, la que se sienta en el cuerpo, en la dignidad de cada una de ustedes. Esta para mí es la apuesta central” Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN



Citlalli Hernández enfatizó que el convenio se da en un contexto histórico sin precedentes“. Estamos en un momento donde los avances de la lucha de las mujeres son evidentes, están a la vista, la paridad de género es una realidad, más mujeres estamos en la toma de decisiones; pero también hay muchos retos y estamos en la construcción de la sociedad de un México más igualitario”, afirmó.

También asistió Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo y presidenta de la Comisión de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Así como participaron también la magistrada Eva Verónica de Gyves Zárate, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y Gilberto Bátiz García, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

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cehr