Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 25 de marzo

Esto es lo que debes de saber

La autopista México-Puebla registra afectaciones a la circulación este miércoles 25 de marzo de 2026, debido a los trabajos de infraestructura que continúan en el oriente del Estado de México, así como por la carga vehicular en horas pico.

Continúan obras en tramo clave

De acuerdo con información oficial, se mantienen las labores relacionadas con el Trolebús Chalco–Santa Martha, las cuales se desarrollan en el tramo:

Kilómetros 17 al 22

En ambos sentidos de la autopista

Estas obras, a cargo del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM), generan reducción de carriles en la zona central, además de desvíos parciales.

Horarios de afectación este 25 de marzo

Los trabajos se realizan de lunes a viernes en dos bloques principales:

De 10:00 a 17:00 horas

De 22:00 a 05:00 horas

Durante estos periodos, se prevé:

Tránsito lento

Carga vehicular intensa

Posibles cuellos de botella, especialmente en horas pico

🚧 #AVISO a las personas usuarias de la autopista #MéxicoPuebla 🚧

Por montaje de estructura metálica, se realizará cierre temporal de carriles centrales en el km 20.

Tome sus precauciones. pic.twitter.com/BoxXJTfqsE — CAPUFE (@CAPUFE) March 19, 2026

¿Hay cierres totales o bloqueos hoy?

Hasta el momento, no se reportan cierres totales programados para este 25 de marzo, como ocurrió días previos por maniobras especiales.

Sin embargo, la circulación puede verse afectada por:

Ajustes en carriles por obras

Incidentes viales

Alto flujo de vehículos

Puntos con mayor afectación

Los tramos donde usualmente se concentra el tránsito son:

Caseta de cobro San Marcos

Chalco e Ixtapaluca

Valle de Chalco y La Paz

Ingreso a CDMX por Calzada Ignacio Zaragoza

Recomendaciones para automovilistas

Anticipar tiempos de traslado

Evitar horas pico si es posible

Manejar con precaución en zonas de obra

Respetar límites de velocidad y señalización

Las obras en la autopista México-Puebla continuarán hasta finales de abril, por lo que se prevé que las afectaciones sean constantes en los próximos días, principalmente en horarios laborales.

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MSL