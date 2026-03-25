Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 25 de marzo

La autopista México-Puebla registra afectaciones a la circulación este miércoles 25 de marzo de 2026, debido a los trabajos de infraestructura que continúan en el oriente del Estado de México, así como por la carga vehicular en horas pico.
Continúan obras en tramo clave
De acuerdo con información oficial, se mantienen las labores relacionadas con el Trolebús Chalco–Santa Martha, las cuales se desarrollan en el tramo:
- Kilómetros 17 al 22
- En ambos sentidos de la autopista
Estas obras, a cargo del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM), generan reducción de carriles en la zona central, además de desvíos parciales.
Autopista México-Pachuca HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 25 de marzo
Horarios de afectación este 25 de marzo
Los trabajos se realizan de lunes a viernes en dos bloques principales:
- De 10:00 a 17:00 horas
- De 22:00 a 05:00 horas
Durante estos periodos, se prevé:
- Tránsito lento
- Carga vehicular intensa
- Posibles cuellos de botella, especialmente en horas pico
¿Hay cierres totales o bloqueos hoy?
Hasta el momento, no se reportan cierres totales programados para este 25 de marzo, como ocurrió días previos por maniobras especiales.
Sin embargo, la circulación puede verse afectada por:
- Ajustes en carriles por obras
- Incidentes viales
- Alto flujo de vehículos
Puntos con mayor afectación
Los tramos donde usualmente se concentra el tránsito son:
- Caseta de cobro San Marcos
- Chalco e Ixtapaluca
- Valle de Chalco y La Paz
- Ingreso a CDMX por Calzada Ignacio Zaragoza
Recomendaciones para automovilistas
- Anticipar tiempos de traslado
- Evitar horas pico si es posible
- Manejar con precaución en zonas de obra
- Respetar límites de velocidad y señalización
Las obras en la autopista México-Puebla continuarán hasta finales de abril, por lo que se prevé que las afectaciones sean constantes en los próximos días, principalmente en horarios laborales.
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MSL