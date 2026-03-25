Claudia exhibe a Calderón como asesor de Díaz Ayuso

La Presidenta de México aseguró que Felipe Calderón es asesor de Isabel Díaz Ayuso

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum aseguró que el expresidente Felipe Calderón es asesor de la derechista española Isabel Díaz Ayuso, que en semanas recientes arreció sus críticas contra el Gobierno mexicano.

Cuestionó a la presidenta de la Comunidad de Madrid por criticar y señalar la violencia en México durante el sexenio en curso, pero no hablar de otros episodios que marcaron al país en materia de seguridad durante los gobiernos del PRI y PAN.

“¿Saben quién es el asesor de esta mujer? Felipe Calderón. Pues ¿qué va a decir? ¿Por qué no habla de la guerra contra el narco? Calderón y ella. Está como Gil Zuarth, que ayer en Fox News dio unas cifras de extorsión que quién sabe de dónde las sacó; que “ha aumentado la extorsión”, quién sabe en… Primero: ¿qué hacen en Fox News allá, en Estados Unidos?”, dijo.

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Comentó que la crítica que emite Díaz Ayuso contra México tiene principalmente motivos ideológicos.

“Probamos una estrategia que está dando resultados a nivel nacional. Pero, claro, su asunto es ideológico contra nosotros. Y están aliados con Felipe Calderón allá, con la derecha mexicana allá. Entonces, ¿qué esperan que diga? Que nieguen la historia”, recalcó la mandataria.

En este contexto, refirió que hasta el rey Felipe VI ha hecho un reconocimiento a los abusos cometidos por su país durante el periodo de la Conquista y señaló que la visión de Díaz Ayuso “es de imperio, no de iguales”, expresó la mandataria.

LA CRÍTICA Y EL REVIRE

LOS GOBIERNOS que no toman responsabilidades actuales son los que siempre están con el espejo retrovisor… no creo que sea responsabilidad nuestra la situación que tiene México en cuanto a inseguridad y otros problemas. No es de España ISABEL DÍAZ AYUSO Presidenta de la Comunidad de Madrid



PROBAMOS una estrategia que está dando resultados a nivel nacional. Pero, claro, su asunto es ideológico contra nosotros. Y están aliados con Felipe Calderón allá, con la derecha mexicana allá. Entonces, ¿qué esperan que diga? Que nieguen la historia CLAUDIA SHEINBAUM Presidenta de México



En este sentido destacó el desarrollo de las civilizaciones prehispánicas.

Subrayó que en México la población mantiene su apoyo al movimiento político en el Gobierno.

“Nada más que hay algo que no reconocen: el pueblo de México apoya este movimiento, es un movimiento del pueblo de México. Nosotros representamos al pueblo, somos gobiernos del pueblo. Y eso, mientras sigamos así, vamos a tener el apoyo de la gente”, dijo.