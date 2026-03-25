Plan B: PT anuncia que votará en contra de la revocación de mandato

El PT advirtió que no respaldará cambios electorales que impliquen un retroceso democrático o debiliten el sistema de partidos.

Alberto Anaya Gutiérrez, líder nacional del Partido del Trabajo (PT) y coordinador de esa bancada en el Senado, anunció que su grupo apoyará en lo general el "Plan B" de la reforma electoral, pero se separará del artículo 35, referente a la revocación del mandato.

Desde tribuna, expresó apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sin embargo externó: “ Nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución”.

Con ello, con la presencia de los 128 senadores en el pleno, Morena necesitará 86 votos para lograr la mayoría calificada y aprobar la enmienda. Sin embargo, sin los seis votos del PT, tendría únicamente 80 votos a favor.

▶ #Video | #ÚltimaHora Alberto Anaya, senador y líder nacional del PT, anuncia que su bancada apoyará en lo general el Plan B de la reforma electoral, pero votará en contra del artículo 35 constitucional, respecto a la revocación del mandato#ReformaElectoral



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cehr