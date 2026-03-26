› Cuestionan pensiones doradas exentas

Llamó la atención que en la discusión para aprobar un tope a las “pensiones doradas” de exfuncionarios de confianza, no faltó quien señaló con todos los dedos a quienes —muchos consideraron— quedaron fuera de esta disposición, como los exministros de la Corte, en particular el ministro en retiro Arturo Zaldívar, que aun cuando funge hoy como coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, cobra una generosa pensión por haber servido al máximo tribunal del país. “Tenemos que ser congruentes, más aún cuando existen pensiones millonarias, grotescas, que no se eliminan”, dijo la diputada priista Nadia Navarro, en referencia al caso de Zaldívar. Cuentan que muy seguramente al exministro no dejó de zumbarle el oído, pues un buen número de legisladores aprovechó este debate para recordar su holgada posición. A esas voces también se sumó la panista Noemí Luna, quien acusó que el también llamado Ministro Swiftie —fan de Taylor Swift—, “percibió ingresos por alrededor de 505 mil pesos mensuales, 6 millones al año, como se ha documentado, entre pensión y cargo público en 2025. ¡Ésas sí son pensiones doradas!”, remató. Auch.