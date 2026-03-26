› Grecia en el Senado

Muchos lamentaron la conducta de un grupo de senadores morenistas que ayer externaron su solidaridad con uno de los suyos, el legislador Raúl Morón, cuyo nombre fue coreado a viva voz durante la visita al recinto legislativo de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz. ¿Por qué lo hicieron? Las razones nunca quedaron claras —al menos de manera oficial—, pero tampoco hay mucho para la imaginación, pues basta recordar que “¡Morón! ¡Morón! ¡Morón!” —como gritaron los guindas— fue uno de los políticos señalados por la alcaldesa por su presunta vinculación con el asesinato de su esposo, Carlos Manzo. En medio de tanto griterío, Quiroz, quien asistía a la Cámara alta por invitación del senador Emmanuel Reyes Carmona —por cierto, también de Morena—, señaló que aquellas expresiones no le sorprenden, pues ya es parte de la norma en la manera de hacer política de los oficialistas. “Quizá ellos queriendo en su forma de hacer la política, como saben hacerla”, dijo la alcaldesa, sin mayor aspaviento. Uf.