› “Trazas de hidrocarburos, trazaaas”

Y fue la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien ayer se dio una vuelta por las playas de Santa Ana en el municipio de Boca del Río, para supervisar la limpieza que se está haciendo tras reportarse un derrame en días pasados. Ayer mismo, ya se conoció que a nivel federal un grupo interinstitucional integrado por las secretarías de Marina, Medio Ambiente y Energía, además de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Petróleos Mexicanos y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha desplegado a más de 2 mil 450 elementos para atender la presencia de hidrocarburos en zonas costeras de Veracruz y Tabasco, desde el 3 de marzo. Un gran apoyo para entidades que más bien se habían visto, nos comentan, con capacidades limitadas. El caso es que la mandataria estatal ayer subió un video a las redes en el que consideró que la playa en la que estaba se encuentra “aparentemente limpia”. Por lo que seguirá la limpieza de lo que definió como “trazas de hidrocarburo, trazaaas”.