› Pregúntenle

Con la novedad de que en la conferencia de las dependencias de gobierno que atienden el problema del derrame de crudo en el Golfo se informó del enorme despliegue de recursos humanos y operativos para la limpieza y se establecieron garantías de que las playas estarán listas y limpias para la Semana Santa. También se informó que continúan las labores de rastreo del buque involucrado, tarea que implica la revisión de 13 barcos que estuvieron en el sitio donde ocurrió el derrame, para determinar cuál fue el responsable, algo que se espera ocurra pronto. No ha faltado quien, entre broma, diga que valdría la pena preguntarle más datos a la gobernadora Rocío Nahle, que cuando aún no se tenía la información final salió a decir que el culpable fue un barco de una petrolera privada que estaba haciendo trabajos en Tabasco: “Son estas empresas que han hecho exploración y explotación, que tienen contratos, de los contratos que se dieron con Enrique Peña Nieto”, dijo entonces con convencimiento, nos recuerdan. ¡Cómo son!