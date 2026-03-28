Cercanos a la 4T, los que evaluarán a consejeros

Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, el martes.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordó los tres perfiles que integrarán el Comité Técnico de Evaluación encargado de valorar a los aspirantes a consejeros electorales, en un contexto donde algunos de los seleccionados mantienen cercanía con el Gobierno federal.

Los integrantes propuestos por la Jucopo son: Selene Cruz Alcalá, Marcela Elena Fernández Domínguez y Rubén Jesús Lara Patrón.

En el caso de Selene Cruz Alcalá regresó en 2018 de una beca en España y comenzó a colaborar con el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. En enero de 2022 fue designada como titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador (Profedet) y en 2024 rindió protesta como magistrada representante del Gobierno federal en la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

El Dato: El 4 de abril será integrado la nueva plantilla del Comité Técnico de Evaluación, y serán sustituidos Claudia Zavala Pérez, Dania Ravel Cuevas y Jaime Rivera Veláz.

En octubre de 2025, a propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum, fue ratificada por el Senado como Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para un periodo de 15 años.

La Jucopo propuso también a Marcela Elena Fernández Domínguez, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial en Toluca. Fernández Domínguez fue electa en junio de 2025 como magistrada en la Quinta Circunscripción para un periodo de ocho años, tras obtener 494 mil 812 votos, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE). Al igual que Cruz Alcalá, su nombre apareció en los “acordeones” utilizados durante elecciones judiciales, según medios locales.

El tercer perfil propuesto es Rubén Jesús Lara Patrón, quien fue magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de fungir como subsecretario general de acuerdos, secretario de Estudio y Cuenta y secretario auxiliar.

El Comité estará conformado por cinco integrantes, de los cuales tres son propuestos por la Jucopo y dos por la CNDH, con la responsabilidad de evaluar y seleccionar a los aspirantes a consejeros electorales del país.

Aunque en la Jucopo la designación se hizo por consenso, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Elías Lixa, firmó el documento en abstención.

El Comité Técnico de Evaluación también será integrado por dos personas propuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): Irma Ramírez Cruz, actual coordinadora de gestión documental de la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Espino; y Miriam Rodríguez Armenta, académica especialista en análisis del sistema política y las instituciones públicas.

Por su parte, el presidente de la Jucopo y coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que este viernes se dio posesión de sus cargos a los integrantes del Comité Técnico de Evaluación, el cual debía instalarse este 27 de marzo “porque se han inscrito más de 500 candidatos a ocupar estas tres posiciones” de consejero del INE. La convocatoria cerró a las 18 horas.

Ricardo Monreal descartó que en el proceso de designación de los consejeros electorales pudo haber “dados cargados” y recordó que de los 500 aspirantes inscritos hasta ayer, se elaboraron quintetas, “es decir, cinco para cada posición, cuidando la paridad. Y de ahí se va a seleccionar a uno”.