› Complicado escenario

Y nos piden seguir de cerca, para ver en qué terminan varias de las manifestaciones que ocurrirán en el marco del partido de la selección mexicana que se realiza hoy a la par de la reinauguración del Estadio Azteca. Y es que resulta que varios grupos, organizaciones y colectivos tienen previsto expresar distintas inconformidades y podrían afectar las vialidades próximas al inmueble deportivo que de por sí se verán reducidas. Entre las manifestaciones se encuentra una de madres buscadoras, otra de vecinos de Coapa que exigen banquetas libres de ambulantaje y también hay otra convocatoria a una reunión en la explanada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia para manifestarse en contra de la reinauguración del estadio tras lo cual se realizarían cierres de vialidades. Es sabido que por la atención que genera, muchos eventos relacionados con el Mundial de futbol empiezan a verse afectados en mayor o menor medida. A ello, nos dicen, hay que agregar que las obras de remodelación del estadio continúan.