CSP destaca sistema integral de búsqueda: “hasta encontrarlos”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que no se detendrán las tareas de búsqueda de personas desaparecidas en México, hasta encontrar a todos, y negó conceder privilegios a algunos colectivos de búsqueda, como los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre del 2014.

Tras la presentación de los nuevos indicadores de desapariciones en México, la mandataria subrayó que el Gobierno se mantendrá cerca de las víctimas, pero, además, se seguirá con el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y encargadas de atender el tema.

130 mil 178 personas desaparecidas hay en México

Al ser consultada sobre cuál es el mensaje que envía a los familiares de los desaparecidos, la mandataria federal afirmó: “Hasta encontrarlos. Siempre vamos a estar cerca. Siempre he dicho que uno no se equivoca cuando está cerca de las víctimas y de la justicia, y es este caso igual. Lo que buscamos es… bueno, lo que queremos es encontrar a los desaparecidos y darles todo el apoyo a las familias. Y estamos fortaleciendo las instituciones del Estado mexicano, que nos permitan prevenir y atender este lamentable delito”.

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Al plantearle, durante su conferencia, las inconformidades de algunos colectivos y familiares de desaparecidos por considerar que se le ha dado “privilegio” a algunos grupos de búsqueda, la Presidenta negó que haya preferencias.

Sheinbaum Pardo señaló que, en el caso de los familiares de los normalistas desaparecidos en Iguala, se reúne con las madres y los padres porque fue un caso particular en este tipo de delitos.

“Con excepción de los 43, por ser un caso particular, y que ellos han estado pidiendo que continúen las reuniones como las iniciaron con el presidente López Obrador”, y aclaró que cuando familiares de personas sin localizar se manifiestan durante sus giras por el país, ella se acerca personalmente e instruye acciones para asistirlos, por lo que prefiere que no se hagan públicas todas las reuniones que tiene con los grupos de buscadores.

Al reconocer que las Fiscalías en el país no operan eficientemente y que los cambios que se les hizo no han representado una mejora sustantiva, la Presidenta ratificó que, si es necesaria una reforma, será presentada ante el Congreso de la Unión.

“En eso tienes razón, tienen que mejorar los Ministerios Públicos en el país. En eso tienes toda la razón. Y que no necesariamente el haber convertido en Fiscalías, las Procuradurías, ha representado una mejora significativa. En eso coincidimos. En algunos casos, han mejorado mucho las Fiscalías y, en otros casos, no se ha visto gran mejoría”, declaró en su conferencia de este viernes.

La mandataria fue consultada sobre qué se hará para mejorar la atención que se da en las Fiscalías, debido a que dentro de éstas existen quejas sobre falta de capacidad para cubrir la demanda.

Al respecto, Sheinbaum Pardo comentó que, si es necesaria una reforma a leyes o una acción de parte de los fiscales, se emprenderá la ruta para ello.

“Si eso requiere una reforma legal o, más bien, acción de los propios fiscales para que las Fiscalías funcionen de mejor manera, es algo que hay que discutir, incluso con el Poder Legislativo. Pero de que necesitamos mejores Fiscalías en el país, en eso estamos de acuerdo… si es necesario una reforma adicional, la trabajamos y la ponemos a disposición”, sostuvo.