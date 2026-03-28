› Era Mucio Martínez

Y fue el diputado Ricardo Monreal el que tuvo que salir al paso y poner fin a una controversia que amenazaba con escalar, la cual surgió a partir de unas declaraciones que realizó el pasado 6 de marzo. Y es que resulta que el morenista ese día realizó una gira a Puebla y ofreció una conferencia de prensa acompañado de diputados —entre ellos Rosario Orozco, viuda de quien fuera gobernador de la entidad, Miguel Barbosa— en la que afirmó: “yo no creo que haya gobernadores, raro, bueno sí, el que estaba aquí, no, no, no, aquél que mandó asesinar a… mejor no les digo”. Y efectivamente ya no dijo quién. Pero resulta que la diputada panista Genoveva Huerta decidió mandarle una carta en la que pidió aclarara el sentido de sus dichos. El caso es que el zacatecano ya optó por responder a lo que consideró “oportunismo político de la derecha”, —en el PAN pensaban que se refería a la muerte de Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso— y aclaró que se refería a quien fuera gobernador de Puebla de 1893 a 1911, Mucio Martínez, “quien es señalado de haber mandado matar a los hermanos Aquiles y Máximo Serdán en 1910”. Ahí el dato.