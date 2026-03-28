Llegan a La Habana, Cuba, embarcaciones mexicanas que estuvieron perdidas

Las embarcaciones mexicanas Friendship y Tigermoth, que localizó la Secretaría de Marina (Semar) tras haber perdido contacto el jueves, ya llegaron a La Habana, Cuba, para entregar la ayuda humanitaria que iban cargando.

Así lo informó la misma Semar a través de una publicación en redes sociales, donde destacó que ambas embarcaciones “arribaron y atracaron de manera segura en el puerto de La Habana, tras su localización en la mar”.

La Semar destacó que, tras la localización de ambas embarcaciones, mantuvo contacto con las autoridades correspondientes para garantizar su “arribo seguro a puerto”.

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Las embarcaciones tipo catamarán “Friendship” y “Tigermoth” arribaron y atracaron de manera segura en el puerto de La Habana, Cuba, tras su localización en la mar.



Se mantuvo seguimiento y coordinación con las autoridades correspondientes para su arribo seguro a… pic.twitter.com/kDeSsGpta2 — SEMAR México (@SEMAR_mx) March 28, 2026

“Las embarcaciones tipo catamarán ‘Friendship’ y ‘Tigermoth’ arribaron y atracaron de manera segura en el puerto de La Habana, Cuba, tras su localización en la mar”, escribió la Semar en X.

“Se mantuvo seguimiento y coordinación con las autoridades correspondientes para su arribo seguro a puerto”, abundó.

Más temprano, la Semar confirmó que los veleros habían sido encontrados, como previamente se había reportado de manera extraoficial, y lo había adelantado la Guardia Costera de Estados Unidos.

En una publicación aparte, también en la red social X, la Semar destacó que fue una aeronave de la Armada de México la que localizó a las dos embarcaciones a 80 millas náuticas al noroeste del que fuera su destino final, La Habana, Cuba.

Detalló que, al momento de la localización, envió un buque de apoyo para garantizar el arribo seguro de la embarcación a la isla caribeña.

“La Secretaría de Marina informa que una aeronave de la Armada de México localizó a las embarcaciones tipo catamarán que se estaban buscando en el Caribe. Fueron localizados a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba”, escribió la Semar en X.

Embarcaciones con las que se perdió contacto. ı Foto: Semar

El viernes, la Guardia Costera de Estados Unidos había informado la localización de las embarcaciones, las cuales, dijo, habían llegado “sanas y salvas” a su destino.

“La Guardia Costera de Estados Unidos recibió hoy a las 10H36 (14H36 GMT) un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba”, declaró un vocero del cuerpo de seguridad a la agencia AFP.

Ese mismo día por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum informó el tema en su Conferencia del Pueblo.

“Se sigue en búsqueda. Había un barco, hay un barco de Marina que dio seguimiento a un buque que salió, que ya llegó, de una brigada internacional, y otros dos pequeños buques. Ese mismo barco les estaba dando seguimiento”, narró la mandataria federal.

“Tuvo contacto con ellos y, después de algunas horas, ya no tuvo contacto y, a partir de ahí, inició un proceso de búsqueda”, abundó.

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