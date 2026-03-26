Semar busca dos veleros desaparecidos en el Caribe tras salir de Isla Mujeres rumbo a Cuba

La Secretaría de Marina mantiene un operativo de búsqueda en el Caribe mexicano tras la desaparición de dos veleros en los que viajaban nueve personas de distintas nacionalidades, luego de que se perdiera contacto con ambas embarcaciones en su ruta hacia Cuba.

De acuerdo con la información oficial, los veleros zarparon el pasado 20 de marzo desde Isla Mujeres con destino a La Habana, transportando ayuda humanitaria. Sin embargo, conforme avanzaron los días, no se registró su llegada ni se logró establecer comunicación con los tripulantes, lo que encendió las alertas entre autoridades marítimas.

Ante este escenario, la Marina activó su plan de búsqueda y rescate y desplegó recursos especializados tanto en mar como en aire. En el operativo participan estaciones navales dedicadas a la localización y auxilio de embarcaciones, así como aeronaves tipo Persuader, que realizan sobrevuelos en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana.

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Las tareas de rastreo no se limitan a seguir el trayecto original. Las autoridades también analizan variables como posibles cambios de rumbo, condiciones meteorológicas adversas y el comportamiento de las corrientes marinas, factores que pueden modificar significativamente la trayectoria de embarcaciones pequeñas como los veleros.

Además del despliegue operativo, México mantiene coordinación con centros internacionales de rescate marítimo y con autoridades de otros países, con el objetivo de intercambiar información en tiempo real y ampliar el rango de búsqueda en aguas del Caribe.

De manera paralela, se mantiene un monitoreo constante que permite ajustar las estrategias conforme surgen nuevos datos, incluyendo la definición de posibles zonas de deriva donde podrían encontrarse las embarcaciones.

La Secretaría de Marina también hizo un llamado a la comunidad marítima —incluyendo embarcaciones comerciales, pesqueras y recreativas que navegan en el Caribe y el Golfo de México— para que reporten cualquier avistamiento o información que pueda resultar útil.

Hasta ahora, no se ha confirmado el paradero de los veleros ni de sus tripulantes. Las autoridades aseguran que continuarán con las labores de búsqueda utilizando todos los recursos disponibles, con el objetivo de localizarlos y salvaguardar la vida de las personas a bordo.

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MSL